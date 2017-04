Volkswagendieven stelen vijf auto's in één nacht in Cuijk

Wietkwekerijen in Schaijk en Sint Anthonis leveren man (64) maximale werkstraf op

14 april ARNHEM – Een 64-jarige man die wietkwekerijen had in een ruimte voor een beddenwinkel in Sint Anthonis en een pand voor opslag van goederen in Schaijk, is vrijdag veroordeeld tot de maximale werkstraf van 240 uur. Daarnaast kreeg hij een voorwaardelijke gevangenisstraf van zes maanden opgelegd.