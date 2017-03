Vrachtwagen slaat om na missen bocht in Haps

Kunstmest en gif uit den boze: Cuijk krijgt les in ecologisch tuinieren

5 maart CUIJK - Veel mensen doen misschien maar wat met hun moestuintje en zijn al blij als er wat groeit. In Cuijk werd zaterdag beter nagedacht over tuinieren. Daar werd bij Wereldtuin Verdeliet een cursus gegeven in ecologisch tuinieren. Dag één van een vierluik aan cursusdagen om beter na te denken over je tuin.