Wietkwekerij in Cuijk ontdekt door naar buiten stromend water

Crowdfunders geld kwijt na sluiting hotel Brass29

2 juni CUIJK - Brass29 aan de Grotestraat in Cuijk is failliet. Het hotel werd negen maanden geleden geopend, maar bleef donderdag dicht. Met het stoppen van het hotel zijn de crowdfunders, die samen voor naar schatting 100.000 euro in het project hebben gestoken, hun geld kwijt.