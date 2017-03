Al één miljoen euro ingezameld voor nieuwe moskee in Culemborg

Nog steeds staat er een verwrongen karkas op de plek waar hun nieuwe moskee had moeten herrijzen. Het doet Hassan Barzizaoua (43) pijn aan de ogen. ,,Elke dag komen kinderen er langs als ze naar school gaan. Dat gebouw had een emotionele waarde voor ze. Ook voor hun ouders. Voor mij. Voor iedereen in Culemborg. We hebben er allemaal leren zwemmen'', zegt de voorzitter van de Takwa Moskee.

In 2008 werd hij gevraagd om voorzitter van de Takwa moskee in Culemborg te worden. ,,Ik was pas 34 jaar. Dat is jong. De meesten zijn in de zestig. Maar als ze je voordragen, kun je moeilijk weigeren. Of je wilt of niet. Dan ga je er voor.''

Gebed

Vanaf het eerste moment ging de nieuwe voorzitter op zoek naar een nieuwe gebouw om ‘zijn’ moskee onder te brengen. ,,De vereniging is in 1982 opgericht en zit sinds 1984 in deze voormalige school. Het gebouw is oud. Moeilijk te bereiken in een autoluwe binnenstad waar je zonder vergunning niet kunt parkeren. Moeilijk warm te houden ook. We hebben al verschillende kapotte geisers moeten vervangen. Elk gebed begint voor een moslim met de rituele wassing. De handen tot aan de polsen, het gezicht. Dan spoelen we de mond. De neus. Wassen we de armen tot de ellebogen, strijken over het hoofdhaar en sluiten we af met de voeten. Dat is niet prettig - vooral voor de ouderen - als je alleen koud water hebt.''

Nieuw centrum

Voor het nieuwe islamitisch centrum ligt de focus op de functionaliteit. ,,Het gaat niet alleen om een gebedsruimte. Er moet ook plaats zijn voor een sociaal, cultureel en educatief centrum dat past in de wijk en gebruikt kan worden door iedereen.''

Giften

Omdat de resten van het oude zwembad eerst geruimd moeten worden, hangt er een prijskaartje van 2,4 miljoen euro aan de nieuwe moskee. De teller staat al op ruim 1 miljoen. Het rekeningnummer van de moskee staat wagenwijd open voor giften. Die komen niet alleen uit de moslimgemeenschap. ,,Laatst keek ik op de rekening. Zag ik een gift van een Nederlandse meneer van 500 euro. VIJFHONDERD EURO!''

Bij

Natuurlijk kent Barzizaoua de negatieve reacties. Mensen die het belachelijk vinden om ook maar één euro voor de moskee over te maken. Die niets van moslims willen weten. ,,Ze kijken met het oog van een vlieg. Dan zie je afval. Het slechte. Het gebrek bij een ander'', weet Barzizaoua. ,,Kijk liever met het oog van een bij. Zie de nectar. Het zoete. Het werk dat een bij altijd verzet.''