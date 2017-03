'Autobrand Culemborg' blijkt vergeten oliedop

CULEMBORG - De brandweer in Culemborg is zondagmiddag uitgerukt voor een vermeende autobrand. Van brand bleek geen sprake: de eigenaar van een auto was na het bijvullen de oliedop vergeten, met een hoop rook als gevolg.

De brandweer werd rond 16.30 uur naar de Martin Luther King in Culemborg gestuurd nadat een buurtbewoner zag dat er een hoop rook uit een auto kwam. Met de reeks autobranden in de wijk Terweijde in het achterhoofd, rukte de brandweer snel uit.

In de straat aangekomen, bleek dat van brand geen sprake was. De eigenaar van de auto had deze zondagmiddag olie bijgevuld. Hij of zij was daarna vergeten het oliereservoir af te sluiten. De olie belandde op het hete motorblok, waardoor er een flinke rookwolk ontstond. Dat deed een buurtbewoner besluiten de brandweer te bellen.