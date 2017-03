Culemborg kent veel jeugdoverlast, maar het aantal meldingen daalt rap

CULEMBORG/RENKUM - In de Betuwse gemeenten Culemborg en Tiel wordt van alle Gelderse gemeenten het meest melding gemaakt van jeugdoverlast. Dat is tenminste als je het aantal meldingen afzet tegen het aantal inwoners. Per duizend inwoners kreeg de politie in Tiel 11,5 klachten binnen. In Culemborg was dat 11,3.

Toch is dat niet wat in Culemborg het meeste opvalt. De overlast van jongeren daar is al jaren bekend. De stad laat echter van alle Gelderse gemeenten het afgelopen jaar ook de scherpste daling zien van het aantal meldingen van jeugdoverlast. Werden er in 2015 nog 492 klachten geregistreerd, in 2016 waren dat er 313. Of dat het gevolg is van de surveillance die jongeren zijn gaan lopen om het aantal autobranden tegen te gaan in de wijk Terwijde is niet duidelijk.

Steden

Wie kijkt naar het aantal meldingen dat is gedaan in Gelderland ziet dat met name in de grote steden Apeldoorn en Nijmegen veel overlast wordt gerapporteerd. In 2016 waren dat ongeveer 900 meldingen. Toch daalt het in beide steden. In Arnhem daarentegen is minder overlast gemeld dan in Apeldoorn en Nijmegen, maar is een stijging te zien. Het aantal meldingen gaat van 461 in 2015 naar 663 het vorige jaar.

Stijging

De trend in Arnhem past in de landelijke trend. In heel Nederland nam het aantal meldingen van overlast toe van 81.000 naar 86.000. Dat blijkt uit cijfers die LocalFocus heeft opgevraagd bij de politie.

In Gelderland springen wat dat betreft Voorst, Renkum en Scherpenzeel er uit. Daar steeg het aantal meldingen met meer dan 100 procent. In Voorst ging het van 27 naar 68, In Renkum van 71 naar 168 en Scherpenzeel van 14 naar 30.

In Renkum werd de toename van de overlast in november gesignaleerd. Een groep Renkumse jongeren was intimiderend, stichtte verschillende brandjes, blies een brievenbus op en vernielde een muurtje bij de bibliotheek. De gemeente besloot op te treden. Poltie, jongerenwerk en een sociaal wijkteam werden ingezet.