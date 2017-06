Dief heeft spijt en brengt fiets naar politiebureau

Culemborgs restaurant krijgt olifant van kunstenaar uit Zuid-Afrika

9 juni CULEMBORG - De vermaarde Zuid-Afrikaanse beeldend kunstenaar Andries Botha is zaterdag te gast in Culemborg. De 64-jarige inwoner van Durban, met Nederlandse roots maar geen familie van de vroegere president Pieter Botha, onthult dan het kunstwerk bij restaurant Andries, dat naar hem is vernoemd.