Droom van Boy komt uit: Culemborger loopt dagje mee bij de politie

auto uitgebrand in Culemborgse wijk Terweijde

10:39 CULEMBORG - Een geparkeerde auto is vannacht volledig uitgebrand aan de Van der Duyn Van Maasdamstraat in Culemborg. Het is naar verluidt de achtste keer in een jaar tijd dat er in deze straat een auto in vlammen opgaat. Politie en brandweer gaan uit van brandstichting.