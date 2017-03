Eigenaar: 'Geen idee wie mijn auto in de fik heeft gestoken'

Van de auto is weinig meer over. Zowel het hele motorcompartiment als het interieur is helemaal uitgebrand. De eigenaar weet wel zeker dat de brand is aangestoken. ,,Ze zeiden dat er benzine is gevonden. En het is een dieselauto. Tja, dan is het wel duidelijk.’’



De man heeft werkelijk geen idee wie het op zijn auto had gemunt. ,,Ik heb met niemand ruzie, ik heb sowieso weinig contact met de buurt. Wie doet nou zoiets? Blijkbaar pakken ze echt gewoon willekeurige auto's.’’