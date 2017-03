Financiële problemen door samenwonen in Culemborg

CULEMBORG - Zeker enige tientallen inwoners van Culemborg komen jaarlijks extra in de problemen doordat ze met iemand anders in huis wonen en daardoor minder uitkering krijgen.

Dat schatten hulpverleners in. Burgemeester en wethouders hebben op verzoek van de Culemborgse gemeenteraad de gevolgen laten onderzoeken. Wie met andere volwassenen in één huis woont, is in verhouding goedkoper uit omdat zaken als energielasten gedeeld kunnen worden. Daarom wordt de uitkering verlaagd.

Problemen

Als het een tijdelijke situatie is, van maximaal drie maanden, gebeurt dat overigens niet. Degenen die wel een lagere uitkering krijgen, kunnen daardoor problemen krijgen, zo blijkt bij navraag. Hoe vaak dat precies gebeurt is niet bekend. De kostendelersnorm is daarbij niet het enige probleem, maar kan wel de druppel zijn die de emmer doet overlopen.

Oorzaken

Schuldhulpverleners hebben het over 10 procent van de honderd schuldhulpverleningstrajecten waarin de kostendelersnorm tot extra financiële problemen leidt. Het gaat vaak om inwoners die al schulden hebben, of die onterechte kortingen niet aanvechten, die mantelzorg verlenen of niet weten dat ze toeslagen kunnen krijgen en hoe ze dat moeten aanpakken.

Nog eens 10 procent van inwoners met schulden komt moeilijker aan woonruimte door de kostendelersnorm, zo zeggen hulpverleners. Het gaat dan vooral om alleenstaande mannen, die na een scheiding op straat staan en moeilijker tijdelijk onderdak krijgen omdat de bewoner dan problemen kan krijgen met zijn of haar uitkering. Of en hoeveel mensen buiten deze groep extra problemen ervaren door de kostendelersnorm is niet bekend.

Hulp