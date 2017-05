IJzersterk echtpaar (66 en 70) naar EK gewichtheffen in Zweden

Henk heeft al twintig jaar twee kunstheupen, maar dat houdt hem niet tegen. De Culemborger haalde onlangs de limiet voor het EK in Zweden, in augustus. Hij doet mee in de klasse -69 kilo voor deelnemers tussen de 70 en 75 jaar. Bij de Dutch Open in Den Helder liftte hij, met het trekken en stoten bij elkaar opgeteld, in totaal 90 kilo. Dat waren drie nationale records in één keer. ,,Ik had nooit gedacht dat ik het zou halen. Een halfjaar geleden haalde ik nog maar 82 kilo.’’



Henk roemt zijn trainer Pierre Verkroost van gewichthefacademie Waalsport in Nijmegen, bij wie hij en Maria drie keer in de week trainen. Hij inspireerde Van Woerkom om net als zijn vrouw mee te gaan doen aan wedstrijden. ,,Hij heeft flink aan mijn technieken geschaafd. Ik voelde dat het steeds beter ging.’’



Eind vorig jaar verbrak Van Woerkom bij zijn eerste toernooi al twee Nederlandse records. Zodoende kwam ineens het Europees Kampioenschap in beeld.