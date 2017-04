Kattenhater slaat toe in Culemborg: 'Wond van 3 centimeter bij edele delen'

Video Eigenaar: 'Geen idee wie mijn auto in de fik heeft gestoken'

30 maart CULEMBORG - De eigenaar van de zwarte Opel Corsa – die in de nacht van woensdag op donderdag in vlammen opging – heeft geen flauw idee wie zijn auto in brand heeft gestoken. Het is de 41ste autobrand in Culemborg sinds de piek van april vorig jaar en de 6de in de Van der Duyn van Maasdamstraat; een triest record.