Lawinedrama: Timo (21) wordt vandaag begraven

Culemborg kent veel jeugdoverlast, maar het aantal meldingen daalt rap

6:00 CULEMBORG/RENKUM - In de Betuwse gemeenten Culemborg en Tiel wordt van alle Gelderse gemeenten het meest melding gemaakt van jeugdoverlast. Dat is tenminste als je het aantal meldingen afzet tegen het aantal inwoners. Per duizend inwoners kreeg de politie in Tiel 11,5 klachten binnen. In Culemborg was dat 11,3.