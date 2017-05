Ongeloof over de ‘bijtende bever’ bij de Lek in Culemborg

Vooropgesteld, hij vindt het erg voor de vrouw uit Culemborg dat ze gebeten is en dat de wond zo groot was dat die gehecht moest worden. Dat uitgerekend een bever toegehapt heeft, gaat er bij Maurice La Haye echter niet in. ,,Die kans is eigenlijk nul’’, zegt de onderzoeker van de zoogdiervereniging die ook verbonden is aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. ,,De bever is zó schuw. Een keer kuchen en hij is weg.’’

De theorie dat de bever een aanval op de zwemster heeft ingezet omdat ze haar pas geboren jongen wilde beschermen, lijkt aannemelijk, maar gaat volgens La Haye ook niet op. ,,Dit is wel de tijd dat er jongen geboren worden, maar de bever verbergt ze heel diep in de burcht. Dan moet je echt voor de ingang gaan liggen om gebeten te worden.’’

Muskusrat

Gerrit Jansen denkt eerder dat Leopold te grazen is genomen door een muskusrat. ,,De bever zie je overdag bijna niet. Ze zijn vooral ’s nachts actief. Daarom zie je ze ook bijna nooit zwemmen.’’ Dat er bevers in de Lek zijn, daarover bestaat volgens de oud-docent biologie en sinds 1990 de schrijver van de wekelijkse natuurpagina in deze krant, geen twijfel. ,,Het gaat weer heel goed met de bever. De Lek is is niet zo breed, maar het achterland met die grote plassen is juist uitermate geschikt om burchten te bouwen. Bevers hebben ‘breed’ water nodig.’’

Dat er steeds meer bij komen, dwingt de bever wel tot het zoeken van nieuwe plekken om te ‘wonen’. ,,Ze verhuizen vaker dan eerst’’, weet Jansen. ,,Daardoor kom je ze soms op plekken tegen waar ze eerst nooit zaten. Zoals in Arnhem-Zuid vlakbij de Pleyroute. Bij een smal watertje met plassen daarachter heeft een bever een burcht gebouwd. Twintig meter van de weg.’’

Eind maart was er in De Biesbosch een incident met een bever die de hond van Pascal Matern uit Werkendam bijna doodbeet. De viervoeter was na een kanotocht met zijn baas bij het afmeren aan land gesprongen en vrijwel direct door de bever gegrepen. De hond kon door personeel van een gealarmeerde dierenambulance ternauwernood gered worden. ,,Waarschijnlijk heeft de bever zich bedreigd gevoeld. Dan heb je dier tegen dier. Dat is een ander verhaal’’, zegt Freek Jochems, voorlichter bij Waterschap Rivierenland.

Snoekbaars

Björn Prudon, als ecoloog verbonden aan het waterschap, is ook verbaasd over het bericht van ‘de bijtende bever’. ,,De eerste verdediging is altijd de staart. Daarmee geeft de bever een klap op het water als hij zich bedreigd voelt. Ik acht het uiterst onwaarschijnlijk dat deze vrouw gebeten is door een bever. Ik denk eerder aan een vis. Zo’n grote snoekbaars, bijvoorbeeld. Dat zijn echte rovers.’’