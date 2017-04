Oud-pastoor Culemborg in Cambodja opgepakt voor maken kinderporno

CULEMBORG - Een 53-jarige man – die dinsdag in Cambodja is opgepakt op verdenking van het maken van kinderporno – was tot 2013 pastoor van de Oudkatholieke Kerk in Culemborg. Volgens bronnen in Cambodja betaalde Nico S. negentien jongens in ruil voor het maken van naaktfoto's.