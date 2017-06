Ruim zestig aangiften om 'laffe uitspraken' over voetbalclub Fair Play

CULEMBORG - Er is massaal gehoor gegeven aan de oproep om aangifte te doen in de zaak rond voetbalclub Fair Play in Culemborg. Volgens de politie zijn er meer dan zestig aangiftes gedaan.

Oud-voorzitter Machid el Boustati van de voormalige voetbalvereniging heeft van meer dan zeventig oud-spelers en vrijwilligers vernomen dat ze aangifte hebben gedaan of gaan doen tegen de 'laffe uitspraken' van toenmalig wethouder Roeland Geertzen.

Opmerkingen

De gewraakte opmerkingen zijn gedaan in het radioprogramma Argos, waarin werd teruggeblikt op het einde van de voetbalvereniging. Daarin wordt door Geertzen gezegd dat Fair Play een dekmantel was voor 'andere activiteiten'.

Autobranden

Volgens hem zaten er veel jongeren bij de vereniging die daar onzichtbaar konden vertoeven en die verantwoordelijk waren voor onder meer inbraken en autobranden. Fair Play moest weg van het eigen veld en kreeg het aanbod om deels bij Focus en deels bij Vriendenschaar te voetballen, terwijl het clubgebouw bij een derde wijkcentrum Salaamander zou moeten komen.

Opgeheven

Uiteindelijk is de vereniging in 2013 opgeheven. Van het oorspronkelijke aantal van 240 leden zijn maar enige tientallen naar een andere voetbalclub overgestapt, zegt El Boustati. Hij stelt dat het 'dom geweest is om de club de nek om te draaien'. ,,Er waren veel sociale activiteiten en er was veel sociale controle.’’

Vrienden

De eerste week na de uitzending eind mei was er veel commotie op de club, zegt hij. ,,Je schrikt van zulke uitspraken. Er waren jongeren die in hun vrije tijd met andere dingen bezig waren ja. Maar je gaat toch ook niet Vriendenschaar erop aanspreken dat twee van hun leden naar Syrië vertrokken?’’

Ongelukkige uitspraak

Zowel burgemeester en wethouders als de eigen partij van de oud-wethouder, het CDA, heeft afstand genomen van de uitspraken. Wat El Boustati betreft is de fractie er niet ver genoeg in gegaan. ,,Ze hebben het over 'ongelukkig gekozen woorden', maar het ging om discriminatie.’’ Hij verwijt de partij er niet op terug te komen. CDA-fractievoorzitter Nicolien de Geus laat weten 'graag in gesprek' te gaan met hem en andere betrokkenen bij Fair Play.

Geseponeerd

De politie meldt dat er nu in overleg met het openbaar ministerie wordt bepaald wat er verder gaat gebeuren. El Boustati heeft goede hoop. ,,Als ze van tevoren weten dat het geseponeerd wordt of er geen tijd voor is, zouden we geen gesprek hebben gehad met de hulpofficier, denk ik dan.’’