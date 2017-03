CULEMBORG - Op het Koningin Wilhelmina College (KWC) in Culemborg is met grote verslagenheid gereageerd op de dood van oud-leerling Timo. Hij kwam dinsdag om het leven bij het lawine-ongeval in de Franse Alpen. Timo's vader Hans is leraar tekenen op het KWC.

In de school is een herdenkingsplek ingericht. ,,De verslagenheid is groot’’, zegt sectordirecteur Pieter Zonderwijk. ,,Het is allemaal nog zo vers. Wat we verder als school nog ondernemen, weet ik niet. Eerst willen we overleg met de familie.’’ Dat zal later plaatsvinden. De familie is naar de plek van het ongeval in Frankrijk afgereisd.

Timo studeerde bedrijfskunde aan de Radboud Universiteit in Nijmegen, maar had nog veel contacten in Culemborg. Hij kwam samen met twee vrienden van studievereniging NSN uit Nijmegen dinsdag in een lawine terecht. Het zou gaan om een uit Deventer afkomstige student van de Hogeschool Arnhem-Nijmegen genaamd Marcel en een oud-student van de Radboud Universiteit genaamd Mark. Eén van hen is gevonden, het is op dit moment niet duidelijk wie van de twee dit is. De zoekactie naar de andere student wordt vandaag voortgezet.