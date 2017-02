Schuur achter woning verwoest bij brand in Culemborg

Winkel vol rook bij inbraak in Culemborg

13 februari CULEMBORG - Bij een inbraak in de winkel Big Bazar aan het Chopinplein in Culemborg heeft de geïnstalleerde rookmachine zijn werk gedaan in de nacht van zondag op maandag. De zaak werd vol rook gezet toen één of meerdere inbrekers het pand wilden binnengaan.