Tycho (17) verliest ring met as van overleden broer in Culemborg

Hij was die dag op bezoek bij een vriend in Culemborg. Bij een computergame deed Tycho de ring even af. ,,Waarschijnlijk heb ik hem daarna in mijn zak gestopt. We zijn een broodje gaan halen in het centrum en hebben daarna gevoetbald op een veldje bij de Oranje Nassauschool. Toen we terugkwamen, kon ik de ring niet meer terugvinden.’’