Weer autobrand in Culemborgse wijk Terweijde

Culemborg kijkt samen naar The Passion

29 maart CULEMBORG - Paasmusical The Passion wordt op Witte Donderdag 13 april uitgevoerd in het Friese Leeuwarden. De populaire vertolking van het Bijbelse verhaal is echter ook in Culemborg opnieuw te zien, op een groot videoscherm in de Open Hof op de Beethovenlaan.