'Welke idioot heeft onze auto in brand gestoken?'

Update Wijkbewoners bezorgd na zoveelste autobrand in Culemborg

8 maart CULEMBORG - Nadat het bijna een maand rustig was in Culemborg is in de nacht van dinsdag op woensdag een auto uitgebrand. Rond 02.30 uur vatte een auto vlam aan de Eidereend. De politie onderzoekt of sprake is van brandstichting.