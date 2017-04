Achilles'29 dompelt De Graafschap in rouw en grijpt laatste kans

Het was één grote schiettent, vrijdagavond tijdens de eerste helft op De Vijverberg. Driemaal nam De Graafschap op voorsprong, even vaak kwam het tegen degradatie vechtende Achilles’29 weer langszij.



In de veertiende minuut openden de Superboeren de score via Mark Diemers, die een prachtige pass van Bryan Smeets op waarde schatte. Een minuut later kwam Achilles’29 alweer op gelijke hoogte door een volley van aanvoerder Jop van Steen.



Het doelpuntenfestival ging daarna vrolijk verder, want in de 17e minuut stond het 2-1 toen de Groesbeekse doelman Robbert te Loeke in de fout ging en Anthony van den Hurk profiteerde. De Graafschap wilde doordrukken, maar kreeg in de 29ste minuut het lid op de neus toen Antonio Stankov een vrije trap van Boy van de Beek achter doelman Filip Bednarek kopte: 2-2.