Ars gooide zelf een balletje op bij De Graafschap

,,Tijdens mijn vakantie kwam ik tot de conclusie dat het niet was geworden wat ik ervan had verwacht. Maar ik voel me nog hartstikke fit, wil dolgraag nog een paar jaar knallen’’, zegt Ars, die de stoute schoenen aantrok en contact opnam met De Graafschap. ,,Het balletje is toen snel gaan rollen. Zij waren op zoek naar een nieuwe spits, ik naar een nieuwe uitdaging.’’

Promotie

De aanvaller wil in Doetinchem laten zien dat hij het scoren nog niet is verleerd. ,,Het afgelopen seizoen verliep sportief gezien teleurstellend, iets wat ik eigenlijk nog niet eerder had meegemaakt. Ik heb overal mijn doelpunten gemaakt en gepresteerd’’, stelt Ars, die in 2015 nog met 28 doelpunten topscorer werd van de eerste divisie en daarmee een belangrijk aandeel had in de titel van NEC. ,,Met De Graafschap wil ik komend seizoen meedoen om promotie, dat is de club aan zijn stand verplicht.’’