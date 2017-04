De Graafschap aast op vierde periode na klinkende overwinning

De Graafschap speelde een prima eerste helft op de goedgevulde Vijverberg. Vanaf de eerste minuut had de ploeg van trainer Henk de Jong, met aanvoerder Bryan Smeets weer terug in de basis, het initiatief. Hadden de Superboeren in de voorgaande duels in de vierde periode over geluk niet te klagen gehad, daar was vrijdagavond geen sprake van. Vanaf het begin domineerde De Graafschap.

In de 23ste minuut opende Anthony van den Hurk op aangeven van Bryan Smeets de score en daarna was het hek van de dam. In de 32ste minuut volleerde Piotr Parzyszek keihard op de lat, maar de topscorer was in de rebound wel doeltreffend: 2-0. Vijf minuten voor de pauze maakte Mark Diemers er met een prachtige vrije trap ook nog 3-0 van.

RKC kreeg in de eerste helft slechts één grote kans. Bij een 0-0 stand miste ex-Graafschapper Vlatko Lazic een opgelegde mogelijkheid.