De Graafschap houdt met zege kans op periodetitel

Het lot van de ploeg van trainer Henk de Jong ligt vrijdag in handen van RKC Waalwijk. De Waalwijkers moeten punten afsnoepen van Cambuur. De ploeg uit Leeuwarden, die op basis van een beter doelsaldo bovenaan staat in de vierde periode, maakte maandag geen fout bij Jong FC Utrecht (0-2 zege).

In theorie kan De Graafschap, dat vrijdag op bezoek gaat bij Almere City FC, de play-offs ook nog halen door als tiende te eindigen. De Superboeren moeten dan in de resterende drie wedstrijden wel vijf punten goed maken op FC Eindhoven.

De Graafschap begon prima aan de wedstrijd en kwam na acht minuten op voorsprong. Aanvoerder Bryan Smeets zette goed door en stelde clubtopscorer Piotr Parzyszek in staat zijn 25e competitietreffer van het seizoen te maken: 1-0. MVV toonde in de openingsfase weinig initiatief. De Graafschap mocht het spel maken, maar creëerde weinig opgelegde kansen. Een schot van Mark Diemers strandde op de vuisten van doelman Bo Geens.

Kansen

Na een half uur werden de Doetinchemmers meer teruggedrongen en zorgden de gasten uit Limburg enkele keren voor gevaar. Zo werd een kopbal van Thomas Verheydt gepakt door Filip Bednarek en moest de doelman ook in actie komen bij een vrije trap van Alessando Ciranni. Diemers was met een schot (metertje naast) dicht bij de 2-0, maar De Graafschap had op slag van rust ook zomaar de gelijkmaker kunnen incasseren. Verheydt kopte uit een voorzet rakelings naast.

Verheydt was na ruim een uur opnieuw dicht bij de 1-1, maar de spits van MVV kreeg de bal van dichtbij niet langs Bednarek. De Graafschap kreeg daarna binnen zestig seconden drie grote kansen. Een schot van Smeets ging via de vuisten van Geens naast en een kopbal en lob van Anthony van den Hurk net over.

Bednarek

Doordat ook een inzet van Sven Nieuwpoort werd gekeerd, bleef het lang spannend op De Vijverberg. De Graafschap had het aan Bednarek te danken dat de gelijkmaker van MVV uitbleef. De doelman voorkwam in de eindfase met knap keeperswerk tot twee keer toe een treffer van invaller Dyon Gijzen. Nadat MVV nog een grote kans miste, maakte De Graafschap-invaller Daryl van Mieghem in blessuretijd aan alle onzekerheid een einde: 2-0.

De Graafschap-MVV 2-0 (1-0). 8. 1-0 Piotr Parzyszek, 90. 2-0 Daryl van Mieghem.

Toeschouwers: 10.623.

Scheidsrechter: Christiaan Bax.

Gele kaart: Sven Nieuwpoort, Youssef El Jebli (De Graafschap), Nick Kuipers (MVV).