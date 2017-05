De Graafschap laat het afweten in Oss

OSS - De Graafschap is er vrijdagavond niet in geslaagd het 'Wonder van Oss' te realiseren. De Doetinchemmers gingen met 2-1 onderuit bij FC Oss, zodat het seizoen erop zit.

Ook een zege had De Graafschap overigens ook niet aan een plek in de play-offs geholpen, want RKC pkte een punt bij MVV en greep het laatste ticket voor de nacompetitie, die komende maandag van start gaat.

Door het verlies in Oss eindigde De Graafschap op een zeer teleurstellende twaalfde plek in de eerste divisie met 50 punten uit 38 duels. Voor het eerst sinds 1988 lopen de Superboeren daardoor de play-offs mis.

De Graafschap vocht in Oss voor de laatste kans op deelname aan de nacompetitie, maar daar was in de eerste helft helemaal niets van te zien. De Superboeren speelden slap en slordig en liepen veel te ver achteruit. FC Oss was met schietkansen al meerdere malen gevaarlijk geweest voordat Istvan Bakx met een schitterende vrije trap in de 26ste minuut de score opende: 1-0.

Eén grote kans kreeg De Graafschap voor rust. In de 36ste minuut liet de Osse doelman Jordy Deckers, maar Elvio van Overbeek schoot de bal vervolgens hoog over. De Graafschap-trainer Henk de Jong greep nog voor rust in en haalde de zwak spelende Bart Straalman naar de kant voor Daryl van Mieghem.

In de rust zette De Jong het elftal op de kop en ging aanvallender spelen. Lion Kaak kwam voor Robert Klaasen als controleur op het middenveld en er werd veel agressiever naar voren gespeeld. Het leidde meteen tot succes, want in de 46ste minuut scoorde Van den Hurk met een droge knal al de 1-1. Drie minuten later kreeg de spits weer een grote kans, maar miste nu. Dat deed hij in de 58ste minuut opnieuw, nu een meter voor het doel van Deckers. Ook Piotr Parzyszek kreeg twee grote kansen, maar had het vizier niet op scherp staan.

Het missen van al die kansen werd de Achterhoekers in de 78ste minuut fataal, toen Justin Mathieu bij een uitbraak wel doeltreffend was: 2-1.

FC Oss-De Graafschap 2-1 (1-0). 26. 1-0 Bakx, 46. 1-1 Van den Hurk, 78. 2-1 Mathieu

Scheidsrechter: Van de Graaf.

Gele kaart: Parzyszek (De Graafschap).

Aantal toeschouwers: 2.278.