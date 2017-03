De Graafschap mazzelt met derde winst op rij

NAC-trainer Stijn Vreven greep halverwege in door Cyriel Dessers te brengen. De Belgische spits was gepasseerd ten faveure van Jari Oosterwijk en had na 55 minuten het ongelijk van zijn trainer kunnen bewijzen. Na mistasten van Jan Lammers omspeelde Dessers doelman Filip Bednarek, maar hij schoot in het zijnet van het lege doel. De Graafschap kwam even later nog een keer goed weg toen Dessers uit een vrije trap op de lat kopte.