De Graafschap moet op zoek naar nieuwe shirtsponsor

Uitzendbureau Seesing Personeel stond afgelopen seizoen prominent op de borst van de spelers van De Graafschap in de eerste divisie. ,,Seesing Personeel blijft wel sponsor bij ons, maar niet als de belangrijkste shirtsponsor'', geeft commercieel directeur Martine Zuil van De Graafschap te kennen. ,,We zijn in gesprek met een ander bedrijf, maar daar kan ik verder nog niets over zeggen.''