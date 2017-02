De Graafschap na rust voorbij Telstar

DOETINCHEM - De Graafschap heeft vrijdagavond wat vertrouwen getankt door Telstar in eigen huis met veel pijn en moeite te kloppen: 2-1. De Doetinchemmers zijn nu gestegen naar de zeventiende plek in de eerste divisie.

De Graafschap begon tegen Telstar opnieuw met vijf verdedigers. De extra ingebouwde defensieve zekerheid was volgens trainer Henk de Jong na de dramatische serie in 2017 (vijf van de eerste zes duels werden verloren) noodzakelijk.

Slaapverwekkend

Omdat Telstar ook niet van plan was er een leuke wedstrijd van te maken, was de eerste helft ronduit slaapverwekkend. De Graafschap kreeg via de in de basis teruggekeerde Bryan Smeets een kansje en dat was het wel. Telstar kwam er in de slotfase van de eerste helft iets meer uit en kwam in de 40ste minuut op voorsprong toen Crescendo van Berkel na een hoekschop van Mohammed Ajnane alert reageerde en doelman Filip Bednarek klopte: 0-1.

Wissel

In de rust greep trainer De Jong in en bracht Andrew Driver voor linksback Tolgahan Cicek. De Graafschap begon de tweede helft wat energieker en kreeg via Smeets al snel een kans, maar de lob van de aanvoerder ging net naast het Telstar-doel. Ook Robert Klaasen was met een goede vrije trap dichtbij de gelijkmaker, maar doelman Boy de Jong bracht knap redding. In de 65ste minuut had Mark Diemers pech toen zijn vrije trap op de paal belandde.

Parzyszek goud waard

In de 72ste minuut viel de 1-1 dan toch. Scheidsrechter Bax legde de bal op de stip na een vermeende overtreding en topscorer Piotr Parzyszek scoorde zijn zestiende doelpunt van het seizoen vanaf elf meter. De Graafschap ontsnapte daarna aan een nieuwe achterstand toen Mark Diemers bij een hoekschop de bal op doellijn weghaalde.

In de 81ste minuut kwamen de Superboeren op voorsprong. Een inzet van Smeets werd nog wel gekeerd door doelman De Jong, maar Parzyszek was attent in de rebound: 2-1.

De Graafschap-Telstar 2-1. (0-1). 40. 0-1 Van Berkel, 72. 1-1 (pen.) Parzyszek, 81. 2-1 Parzyszek.



Scheidsrechter: Bax.

Gele kaart: Cicek, Will, Van Diermen (De Graafschap), Van Iperen, Ajnane, Korpershoek (Telstar).

Aantal toeschouwers: 8.714.