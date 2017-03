De Graafschap na winst medekoploper in vierde periode

Hidde Jurjus staat open voor verhuur

7:25 DOETINCHEM/EINDHOVEN – Hidde Jurjus staat er voor open om komend seizoen verhuurd te worden door PSV. De 23-jarige doelman moet het in zijn eerste jaar bij de Eindhovense eredivisionist doen met speelminuten in het beloftenteam, maar wil graag weer in de eredivisie onder de lat staan.