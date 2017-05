De Graafschap neemt afscheid van Smeets en Will

Diemers wacht aanbieding De Graafschap af

7 mei DOETINCHEM - Speelde Mark Diemers vrijdag tegen FC Oss (2-1 nederlaag) zijn laatste officiële wedstrijd voor De Graafschap of komt er voor de middenvelder nog een vervolg bij de Doetinchemse eerstedivisionist? De Fries heeft de ambitie om terug te keren in de eredivisie, maar sluit een langer verblijf in de Achterhoek nog niet uit.