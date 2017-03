De Graafschap: Opstootje met FC Twente-fans viel wel mee

Rode kaart Will leidt nederlaag De Graafschap in

17 maart SITTARD - De Graafschap heeft vrijdagavond averij opgelopen in de strijd om de vierde periodetitel. De Doetinchemse eerstedivisionist ging op bezoek bij Fortuna Sittard met 3-1 onderuit. Rechtsback Nathaniel Will leidde de nederlaag voor rust al in met een ongelukkige terugspeelbal en rode kaart.