De Graafschap 'promoveert' naar categorie 2

Het bericht uit Zeist is een opsteker voor De Graafschap. De 'promotie' betekent dat de Doetinchemse club af is van het verscherpte toezicht van de voetbalbond. De Superboeren zitten niet langer vast aan een plan van aanpak en hebben meer vrijheden bij transfers.



De financiële situatie van De Graafschap was in het voorjaar van 2016 zorgwekkend, waardoor de club onder curatele van de KNVB kwam te staan. De club belandde in categorie 1 en moest een plan van aanpak opstellen. De Superboeren schreven het afgelopen seizoen in de eredivisie zwarte cijfers (batig saldo van 285.000 euro) en ook de halfjaarcijfers van het lopende seizoen zijn positief genoeg om ingedeeld te worden in categorie 2. De 'zomerse' transfers van Hidde Jurjus (PSV) en Vincent Vermeij (Heracles Almelo) leverden De Graafschap ongeveer 1,2 miljoen euro op en hebben het proces versneld.