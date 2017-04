De Jong: Volle Vijverberg tegen MVV zou mooi zijn

In het gunstigste geval wordt De Graafschap op tweede paasdag periodekampioen, in het slechtste geval zit het seizoen er maandagmiddag om 16.15 uur op. ,,Zolang we ergens om spelen, is het mooi'', vertelde De Jong donderdag na de training. ,,Als we winnen in Volendam, zou De Vijverberg tegen MVV maandag wel eens bijna vol kunnen zitten. Dat vind ik prachtig, man.''

De Jong denkt vrijdagavond in Volendam een beroep te kunnen doen op linksback Andrew Driver. ,,Ik verwacht dat hij kan spelen.''