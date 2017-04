De Jong woedend over knip- en plakwerk voetbalsite: Dat is opnaaien

DOETINCHEM - De Graafschap-trainer Henk de Jong is woedend dat 'zogenaamde journalisten' met knip- en plakwerk hem in diskrediet brengen. ,,Dat kan niet, dat is opnaaien en dat is haat naar mensen toe brengen.’’