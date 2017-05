Eredivisie presenteert nieuw logo, mét De Graafschap en zonder FC Twente

Sjaak Swart: Van mij had De Graafschap terug mogen keren

9 mei DOETINCHEM - Sjaak Swart heeft een streep gezet onder zijn afkeer tegen De Graafschap. Als het aan Mister Ajax had gelegen, was de Doetinchemse club komend seizoen zelfs weer teruggekeerd in de eredivisie. ,,Ik vind het best een leuke club.’’