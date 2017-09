Graafschapsupporters geven spandoek en verf aan RKC

Beste leden van Vak F,



Een noodoproep op Twitter! Het gedrukte doekje van maar liefst 5x3m dat besteld is, wordt niet voor morgen geleverd. Een groot drama!

Nadat we jullie een gouden tip gaven om te overwegen het doekje zelf te maken, reageerde jullie dat er geen doek en verf was. Aangezien wij niet de beroerdste zijn, zijn we gelijk in de auto gesprongen om jullie stof en verf te brengen. Daarnaast nog even wat handige tips voor de beginner:

– Maak een ontwerp

– Teken de tekst/afbeelding op het doek

– Schilder de tekst/afbeelding op het doek

Succes met het doek en tot morgen!



Brigata Tifosi