Henk de Jong: 'Achilles'29 is een vechtmachine'

,,Absoluut niet'', zegt de trainer van de Superboeren. ,,Achilles'29 is een vechtmachine, het wordt een lastige wedstrijd. Als wij denken dat we zo maar even een wedstrijd winnen, hoeven we niet eens te beginnen. Dat roep ik de hele tijd al.''

In de laatste twee duels tegen MVV (2-0) en Almere City FC (2-1) had De Graafschap over geluk bepaald niet te klagen. ,,We zullen weer wat beter moeten voetballen'', geeft De Jong te kennen. Hij houdt vertrouwen in het bereiken van de play-offs. ,,Alles is nog mogelijk. Halen we het, dan kunnen er nog gekke dingen gebeuren.''