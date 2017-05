Henk de Jong blijft hopen op wonder

Door het teleurstellende 3-3 gelijkspel tegen Achilles'29 zijn de kansen voor De Graafschap op promotieduels ernstig gereduceerd. De ploeg van trainer Henk de Jong moet RKC Waalwijk (drie punten meer) en FC Eindhoven (twee punten meer) voorbij op de ranglijst.

,,We moeten eerst zelf zien te winnen en dat wordt al niet makkelijk'', zegt De Jong. ,,FC Oss speelde vorige week vrijdag tegen NAC (4-1 verlies) in de eerste helft heel erg goed. Toen hadden ze met 4-0 voor moeten staan. Daar krijgen we de handen aan vol.''

,,En dan moeten we hopen dat MVV wint van RKC en Helmond Sport bij FC Eindhoven de sportieve plicht wil voldoen en goed aan de nacompetitie wil beginnen'', aldus De Jong. ,,Het kan, er zijn gekkere dingen gebeurd.''

De Jong begint tegen FC Oss met dezelfde elf spelers als vorige week tegen Achilles'29.

Voltrekt zich vrijdagavond toch een wonder, dan begint De Graafschap maandag 8 mei aan de play-offs met een thuiswedstrijd tegen MVV of FC Emmen.