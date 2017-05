Hoe 'profeet' John Troost de Superboeren instraalde voor winst op Ajax

John Troost begint met zijn bovenlichaam te schudden op zijn stoel. In de Starbucks van station Nijmegen doet hij voor op welke manier hij PSV vorig jaar aan het kampioenschap heeft geholpen. Want ja, volgens de Nijmeegse 'soul coach' kwam dat '100 procent zeker' door zijn toedoen.

Op de avond voor de laatste competitiewedstrijd gaat PSV volgens hem akkoord met het voorstel van de positiviteitsgoeroe (no cure, no pay) om de spelers van De Graafschap te beïnvloeden, zodat 'hun ziel met hun lichaam verbonden is' en ze 'tot buitengewone prestaties in staat zijn'.

De Graafschap tegen Ajax

De Graafschap speelt die middag tegen Ajax, de gedoodverfde kampioen die in bloedvorm steekt en tien van de laatste twaalf competitiewedstrijd heeft gewonnen. Via de app krijgt hij van een lid van de technische staf van PSV de opstelling van de Superboeren door. Al schuddend verbindt Troost met ademhalings- en focusoefeningen vanuit de Maranathakerk in Eindhoven het lichaam van de spelers van De Graafschap met hun ziel.

De spelers zelf ziet hij niet. Het schudden van het lichaam is volgens hem een manier om de energiestromen te 'herprogrammeren' en 'de bron' te activeren bij de voetballers van de degradatiekandidaat.

'De bron'

'De bron' is het 'allerhoogste goddelijk energiecentrum' en is volgens Troost (geen familie van de bekende sporthaptonoom Ted Troost) in ons allen aanwezig. Het niet alledaagse consult duurt 15 minuten per nietsvermoedende Superboer. Op de kampioensdag wint PSV uit bij PEC Zwolle en Ajax blameert zich inderdaad in Doetinchem. ,,Er zat haast bij, ik had slechts één ochtend. Toch werkte het. De energie bij De Graafschap was die dag maximaal, doordat ik de bron bij ze heb geactiveerd.’’

En wat zegt PSV?

Gevraagd naar een reactie hult PSV zich via persvoorlichter Thijs Sleegers in nevelen. ,,Wij praten niet over welke consultant we inhuren.’’

Charlatan, kwakzalver, stalker

John Troost wordt in de voetballerij vaak omschreven als charlatan, kwakzalver en stalker. Op internet en in voetbalprogramma's op televisie wordt massaal de draak met hem gestoken. Zijn claims dat verschillende profclubs- en trainers met hem in zee gingen, worden afgedaan als verzinsels. Toch klopt een deel van die claims, zo onderschrijven diverse bankafschriften en mail- en WhatsApp-verkeer dat is ingezien door deze krant. Dat geldt ook voor betalingen van PSV. Insiders zeggen echter dat die betalingen niets van doen hebben met de actie rond De Graafschap.

Toch lijken de appjes en bankafschriften iets anders uit te wijzen. Troost wordt elf dagen na de kampioenswedstrijd (op 19 mei 2016) door PSV betaald. Uit de appjes met het lid van de technische staf blijkt dat PSV op de avond voor de wedstrijd akkoord gaat met het voorstel van Troost. Een uur daarvoor heeft hij in hetzelfde appgesprek de vermoedelijke opstelling van De Graafschap doorgekregen.

Rekeningen van duizenden euro's

Liefst 40 keer zou hij de afgelopen jaren betaald ingehuurd zijn door clubs en trainers. Alfred Schreuder, John van den Brom en Joop Munsterman betaalden Troost uit eigen zak. Ook Anderlecht, AZ (in de periode onder Gertjan Verbeek), FC Twente en PSV betaalden voor zijn diensten. De bedragen variëren van duizenden tot soms wel tienduizenden euro's per rekening.

Quote In de geschiedenis zijn er veel mensen die voor hun tijd uitliepen, zoals Einstein. Hij werd ook jaren afgemaakt. John Troost Een woordvoerder van FC Twente is opener over de samenwerking dan PSV. ,,Hij heeft hier in het verleden weleens wat gedaan. In de tijd van het oude bestuur en de tijd van Alfred Schreuder.’’ De huidige AZ-trainer John van den Brom geeft ook aan met Troost te hebben gewerkt. ,,Ik heb inderdaad bij Anderlecht gebruik gemaakt van John, maar bij AZ nog niet, hoewel ik wel in gesprek ben om iets te doen met elkaar.

Troost, die zich naar eigen zeggen bij tijd en wijle 'met de zon verbindt', houdt ondanks de scepsis een onwrikbaar vertrouwen in zijn handelwijze. De kritiek lijkt hij van zich af te laten glijden, hoewel 'leugens' in tv-programma's hem wel diep raakten, zegt hij. Mensonterend, noemt hij de manier waarop hij daarin wordt weggezet. Maar het ongeloof neemt hij de mensen niet kwalijk. ,,In de geschiedenis zijn er veel mensen die voor hun tijd uitliepen, zoals Einstein. Hij werd ook jaren afgemaakt.’’

Topscorer eredivisie

Ook bij spelers stuitte hij op veel weerstand. Maar Troost is een pragmatische man. Als mensen niet met hem willen werken, dan helpt hij ze zonder dat ze het doorhebben. Zo activeerde hij 'de bron' zonder dat Milan Jovanović (spits van Anderlecht) het doorhad. En volgens Troost is Bjorn Vleminckx bij NEC dankzij hem topscorer geworden van de eredivisie. ,,Hij wist er alleen zelf niets van. Ik heb dat allemaal op afstand gedaan.’’

Vrouwelijke volgers

Bij Voetbal Inside wordt hij verguisd, maar bij een grote groep is de goeroe populair. Op Facebook volgen ruim 4.600 mensen hem. Zijn posts zijn op zijn zachtst gezegd zeer zweverig. Regelmatig deelt Troost posts over draaiende chakra's, mentale flows en spirituele healings. De (spirituele) volgers die aanwezig zijn bij die urenlange, nachtelijke healings, zijn laaiend enthousiast over de goeroe. Troost beschikt zelfs over een grote groep vrouwelijke fans op leeftijd, die hem in hun reacties op zijn posts met grote adoratie benaderen. Er waren spelers die in zijn methode geloofden. De christelijke Matías Suárez van Anderlecht deed sessies met hem, net als Lucas Biglia. Troost doet voor hoe dat ging. Hij doet zijn middelvinger op zijn hoofd en zijn duim op zijn voorhoofd. Het is een gek gezicht. ,,Zo ging dat. Zij vertelden me dan waar ze op hoopten voor de volgende wedstrijd. Ik zorgde ervoor dat het gebeurde. Bijna altijd kwam het uit zoals ik het beïnvloed had.’’

Volgens Troost zijn de cliënten in het profvoetbal doorgaans niet happig op het 'delen van het succes', zoals hij het zelf noemt. ,,Ze willen niet met mij in verband worden gebracht. En op het moment dat er succes is, wil de trainer het voor 100 procent zelf opstrijken.’’

'Profeet en ziener ineen'

Eigenlijk is hij 'profeet en ziener ineen' en is zijn missie veel groter dan sport, stelt hij. Troost staat volledig in dienst van 'de bron'. Troost noemt de bron zelfs zijn werkgever. In mediteersessies praat hij er ook mee. ,,De bron is wat sommige mensen Allah of God noemen. Ik noem het zelf de goddelijke bron."

Volgens de mental coach kan hij, dankzij de bron die hem heeft uitverkozen, de komende twintig jaar voorspellen wat er gaat gebeuren in de samenleving.

Terreurverdachte Anis Amri

De mogelijkheden in het hoofd van de goeroe zijn schier onbegrensd. Zo belde hij naar eigen zeggen met de Nederlandse politie, om aan te geven dat Anis Amri in Nederland was. Amri is de doodgeschoten terreurverdachte van de aanslagen in Berlijn. Troost weet ook dat het financiële systeem nogmaals gaat omvallen.

Quote Ik kan Feyenoord kampioen maken. Maar dan moeten ze wel met mij in zee gaan. John Troost

Met zijn voortschrijdend inzicht wilde Troost aan de verkiezingen meedoen. Hij had helaas niet de middelen. ,,Het wordt mij ook allemaal maar gegeven. Ik zie sport slechts als een middel om mijn boodschap te verspreiden. Ik ben voor iets veel groters bezig. Mijn ultieme missie is om iedereen geluk en liefde te laten ervaren.’’

Feyenoord kampioen