Knokpartij fans De Graafschap en FC Twente

,,We kwamen terug uit Kerkrade (waar FC Twente tegen Roda JC speelde, red.) en stopten bij een tankstation om te plassen. Waar dat precies was weet ik niet eens, het was ergens halverwege. Daar stonden de supporters van De Graafschap en Palermo, een man of veertig. Zij kwamen van de wedstrijd Fortuna Sittard - De Graafschap’’, zegt een supporter van FC Twente die met de bus van supportersvereniging FC Twente Denekamp naar de wedstrijd was geweest.



In eerste instantie leek er niets aan de hand. ,,Een paar jongens uit onze bus liepen zonder problemen langs de groep om naar de tankshop te gaan. Maar toen klonk het ineens '3, 2, 1', en toen stormden ze op ons af. Ze sloegen op alles wat bewoog. Ik kwam daarbij zelf op de grond terecht voordat ik terug rende naar de bus. Het ging zo ontzettend snel.’’



Bij de vechtpartij raakte in ieder geval een Twente-supporter gewond aan zijn enkel.