Linthorst mag dromen van Europees voetbal

Linthorst stapt vrijdag op het vliegtuig naar het Spaanse Marbella voor een vijfdaagse trainingsstage met Hamilton, een club die uitkomt op het hoogste niveau van Schotland. Daarna volgt vanaf donderdag 6 juli een proefperiode bij het Ierse Shamrock, dat in aanloop naar de voorronde van de Europa League oefenwedstrijden speelt tegen Celtic en het Engelse Burnley FC.



Linthorst heeft geen spijt van de open sollicitatie die hij op LinkedIn plaatste. Zijn oproep op het online netwerk leverde veel belangstelling op. ,,LinkedIn heeft zeker meegeholpen, want er hebben zich op die manier verschillende clubs gemeld. Maar deze stages zijn vooral via mijn zaakwaarnemer gelopen, beide clubs zijn positief over de beelden die ze van me gezien hebben.’’



,,Ik ga er ontzettend van genieten, het zijn mooie ervaringen. Mogelijk opent het avontuur ook nieuwe deuren, want er zullen ook andere clubs op de tribune zitten bij de oefenduels’’, verwacht de verdediger, die deze week zijn conditie op peil houdt bij het team van de VVCS.