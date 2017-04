LIVE! De Graafschap vervolgt strijd om vierde periodetitel in Volendam

De Graafschap is met 15 punten uit 6 duels koploper in de vierde periode. Winnen de Doetinchemmers vrijdagavond (20:00) bij FC Volendam én morsen de concurrenten Cambuur (thuis tegen Telstar) en NAC (op bezoek bij Helmond) punten, dan kan op tweede paasdag de vierde periode bemachtigd worden. De laatste keer dat De Graafschap een periodetitel won, was in 2013.