Rode kaart Will leidt nederlaag De Graafschap in

Goede start

Op de toendra van Fortuna Sittard was de start nog veel belovend voor De Graafschap. Anthony van den Hurk werd na vijf minuten de diepte ingestuurd door Andrew Driver en werd gehaakt in de zestien. Clubtopscorer Piotr Parzyszek maakte vanaf elf meter zijn twintigste competitietreffer: 0-1. Vijf minuten later hielp Will Fortuna Sittard weer op gelijke hoogte. Een dramatische terugspeelbal van de rechtsback werd door Finn Stokkers onderschept en door Djibril Dianessy binnengetikt: 1-1.

Rode kaart

Na 28 minuten hielp de ongelukkige Will de thuisploeg verder in het zadel. De verdediger hield door de doorgebroken Gavin Vlijter licht vast en kreeg van scheidsrechter Allard Lindhout terecht de rode kaart voorgehouden. Tot overmaat van ramp voor De Graafschap schoot Emrah Bassan de resterende vrije trap op schitterende wijze in de kruising: 2-1. Stokkers kreeg even later een gigantische kans op de 3-1, maar de spits kopte van dichtbij in de handen van doelman Filip Bednarek.