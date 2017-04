Rogier Meijer kan ei niet meer kwijt bij De Graafschap

,,Als NEC mij in november vorig jaar had benaderd, had ik nooit ja gezegd’’, licht Meijer zijn besluit toe. ,,Met Dennis te Braak (hoofd opleidingen) was er een plan uitgestippeld om me te ontwikkelen, maar dat is verder weg dan ooit.’’

250 duels

Meijer, die tussen 2004 en 2014 ruim 250 competitieduels voor De Graafschap speelde, doelt op de veranderde werkomstandigheden. Stond de voormalig middenvelder onder de vorige hoofdtrainer Jan Vreman wekelijks op het veld bij de selectie, onder diens opvolger Henk de Jong is dat niet meer het geval. Net als Te Braak houdt Meijer zich sinds januari alleen nog maar bezig met de jeugdopleiding.

Onduidelijkheid

Een andere reden om te vertrekken was het gebrek aan duidelijkheid. Meijer kon volgend seizoen verder als trainer van De Graafschap A1, maar verkeerde in onzekerheid over het salaris. De proftak van de Doetinchemse club heeft - ook aan de andere jeugdtrainers - op dat vlak nog steeds geen zekerheid gegeven. Meijer is ook niet de enige jeugdtrainer die vertrekt. Vorige week vrijdag maakte Bas van Baar (trainer De Graafschap D1) ook al bekend naar NEC te verkassen.

'Voorwaarden zijn goed'

Quote Het is voor mij goed om een keer naar een andere club te gaan. Rogier Meijer ,,Ik kan de volgende stap niet maken en dan blijf je hangen. Dus het is voor mij goed om een keer naar een andere club te gaan, om eens ergens anders in de keuken te kijken. In dat opzicht is NEC een prima club. Alle jeugdteams spelen in de eredivisie en de voorwaarden zijn goed. Er ligt een prachtige accommodatie. Bij De Graafschap is dat een stuk minder.’’

Behelpen

Meijer doelt op het ontbreken van een thuishaven voor de jeugdafdeling van de Superboeren. Op zondag worden de thuiswedstrijden bij DZC’68 afgewerkt en ook doordeweeks is het behelpen omdat de jeugdafdeling van De Graafschap niet beschikt over een kunstgrasveld. In Nijmegen is dat anders. ,,Er ligt een prachtig complex op De Eendracht’’, zegt Meijer. ,,Dat is ook een voordeel.’’

Promotie