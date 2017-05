Terugblik: verloren seizoen voor De Graafschap

Door de aanhoudende tegenvallende prestaties kwam de positie van hoofdcoach Vreman steeds meer onder druk te staan. De 3-5 nederlaag tegen FC Oss (de tiende in zeventien wedstrijden) bleek uiteindelijk de druppel, want de clubicoon werd op zondag 4 december uit zijn functie ontheven. De clubleiding had niet langer het vertrouwen dat Vreman, die De Graafschap in 2015 nog via de nacompetitie naar de eredivisie had geholpen, het tij kon keren.