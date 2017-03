De Graafschap-aanvaller Van den Hurk velt Jong Ajax

DOETINCHEM - Met een hattrick heeft De Graafschap-spits Anthony van den Hurk vrijdagavond Jong Ajax geveld: 3-2. De drie goals van Van den Hurk kunnen wel eens zeer belangrijk zijn, want De Graafschap is met zes punten uit twee duels nu gedeeld koploper in de vierde periode in de eerste divisie.

Het winnen van die prijs is voor de Achterhoekers de enige manier om het seizoen nog te redden.

Sterk elftal

De verwachting was dat Jong Ajax niet met een sterk elftal naar Doetinchem zou afreizen omdat de Amsterdammers donderdagavond nog in de Europa League tegen FC Kopenhagen hadden gespeeld. Maar die vlieger ging niet op. Trainer Marcel Keizer had zelfs de beschikking over de Braziliaan Neres, die donderdag in Denemarken nog was ingevallen.

12 miljoen

Neres werd daarmee meteen de duurste speler ooit (Ajax betaalde onlangs 12 miljoen euro voor hem) die in de eerste divisie zijn opwachting maakte. Ook Abdelahak Nouri, Frenkie de Jong, Mateo Cassierra en Vaclav Cerny stonden in de basis.

Desondanks begon De Graafschap sterk aan de wedstrijd en kwam al na 12 minuten op een 1-0 voorsprong toen Anthony van den Hurk een goede voorzet van Mark Diemers bij de tweede paal binnenschoot. Lang konden de Superboeren niet van de voorsprong genieten. In de rest van de eerste helft dicteerden de Amsterdamse beloften het spel en liep de thuisclub vooral achter de bal aan.

Terecht

In de 22ste minuut liep Vaclav Cerny simpel weg bij Nathaniel Will en scoorde de gelijkmaker. Veertien minuten later zette Frenkie de Jong na een prachtige aanval Jong Ajax op 1-2 en die ruststand was terecht.

In de rust greep De Graafschap-trainer Henk de Jong in en bracht Tolgahan Cicek voor Linthorst. De Graafschap zette sneller druk en dat betaalde zich al snel uit. In de 52ste minuut bereikte een voorzet van Bryan Smeets spits Parzyszek. Zijn kopbal werd nog gepareerd door doelman Norbert Alblas, maar in de rebound reageerde Van den Hurk attent: 2-2.

Fataal

Na de gelijkmaker moest De Graafschap weer steeds verder terug. Jong Ajax had veel balbezit, maar was nonchalant. Dat werd de ploeg van trainer Marcel Keizer in de 82ste minuut fataal. Een puntgave assist van de ingevallen Dean Koolhof werd door Van den Hurk prachtig in de kruising gekopt: 3-2.

Jong Ajax zette aan, maar had pech toen Cassierra in de 85ste minuut op de lat kopte. Verder kwam Jong Ajax niet meer, zodat de Superboeren de vierde zege op rij boekten.

De Graafschap-Jong Ajax 3-2 (1-2). 12. 1-0 Van den Hurk, 22. 1-1 Cerny, 36. 1-2 De Jong, 52. 2-2 Van den Hurk, 82. 3-2 Van den Hurk

Scheidsrechter: Van de Graaf Gele kaart: Linthorst, Smeets (De Graafschap), Dankerlui, Cerny, Mazraoui (Jong Ajax) Aantal toeschouwers: 10.043