Website Voetbalprimeur biedt Henk de Jong excuses aan

De Jong ontstak vorige week donderdag in woede toen Voetbalprimeur schreef dat hij A-juniorentrainer Rogier Meijer 'weg zou hebben gejaagd'. Op de website van De Gelderlander stond eerder een artikel over het vertrek van Meijer naar de A-junioren van NEC, komend seizoen. Voetbalprimeur nam delen van het stuk over en zette er de suggestieve kop 'De Jong jaagt clubman Meijer weg' boven.