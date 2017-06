Badmeesters in beroep in zaak verdrinking Salam

Attractie World Food Center open over drie jaar

14:18 EDE - Het World Food Center in Ede moet in 2020 opengaan. De initiatiefnemers verwachten dat het beleveniscentrum over voedsel jaarlijks 350.000 bezoekers gaat trekken. Het moet een attractie vergelijkbaar met Nemo in Amsterdam worden. Tegelijkertijd zou het een uithangbord van de voedingsindustrie in de regio Ede/ Wageningen moeten worden.