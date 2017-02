Boer Herman bleef op om koeien te koop te zetten

Boeren krijgen in de eerste ronde 1.200 euro per koe. Bongen en zijn vrouw José trokken in augustus de aandacht toen zij op Facebook aankondigden hun boerderij met 90 koeien te verkopen omdat het verliesgevend is, onder meer door de lage melkprijs. De verkoop is nog niet gelukt, onder meer vanwege onzekerheid rond de opkoopregeling. Daar moet hij nu alle kaarten op zetten.



De Achterhoekse veehouder heeft momenteel nog 65 koeien. Hij hoopt te voorkomen dat hij moet loten om de beloofde 1.200 euro per koe te krijgen. „Er is gezegd: Wie het eerst komt, die het eerst maalt. Maar dit gaat niet om een concertkaartje. Ik stop per 1 april met melken, ik wil zo snel mogelijk zekerheid of ik mijn melkvee kwijt kan."